Боец UFC Алексеева: «В детстве я обожала Плющенко. Сейчас мне нравятся Трусова и Алиев»

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала, что любит смотреть фигурное катание.

«Слежу за фигурным катанием сейчас? Да, но не так, как раньше... Когда смотрю фигурное катание, у меня слезы на глаза — что они вытворяют. Мне нравится Александра Трусова — у нее немного необычная внешность, красивые длинные красные волосы. Вообще, в детстве я обожала Плющенко, я его фанатка. Росла на выступлениях Ирины Слуцкой. Аж рыдала, когда смотрела фигурное катание. Думала: «Тоже так хочу». Из мальчишек нравится Дмитрий Алиев», — приводит слова Алексеевой «РБ Спорт».

Российские соревнования по фигурному катанию стартуют в октябре.