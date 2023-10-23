Кадыров подарил Чимаеву дорогой автомобиль за победу на турнире UFC 294
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзату Чимаеву дорогой автомобиль после его победы над американцем Камару Усманом на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби.
Боец опубликовал фото с подарком в своей соцсети.
Ранее Кадыров прокомментировал победу Чимаева, назвав его бой украшением вечера.
Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.
Новости