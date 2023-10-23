Кадыров подарил Чимаеву дорогой автомобиль за победу на турнире UFC 294

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзату Чимаеву дорогой автомобиль после его победы над американцем Камару Усманом на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби.

Боец опубликовал фото с подарком в своей соцсети.

Ранее Кадыров прокомментировал победу Чимаева, назвав его бой украшением вечера.