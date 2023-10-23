Чарльз Оливейра: «Когда лев ранен, он спокойно уходит и возвращается более сильным»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) заявил, что он вернется после травмы еще более сильным бойцом.

«Львы среди львов. Даже когда лев ранен, он остается львом. В реальности, когда лев ранен, он спокойно уходит и возвращается более сильным», — написал бразилец в соцсетях.

Оливейра был вынужден сняться с боя с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) из-за рассечения, полученного на тренировке. Реванш должен был состояться 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.