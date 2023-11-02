Израильский боец выложил фото со снарядами, где написаны фамилии Хабиба, Махачева и Чимаева

50-летний израильский боец Хаим Гозали выложил у себя в соцсетях фотографию со снарядами, на одном из которых написано фломастером «Х. Нурмагомедов, Б. Мухаммад, И. Махачев, Х. Чимаев. Это для вас от Хаима Гозали, ИЗРАИЛЬ».

Хабиб Нурмагомедов — экс-чемпион UFC в легком весе, завершил карьеру в 2020 году. Ислам Махачев — нынешний чемпион UFC в легком весе, Белал Мухаммад и Хамзат Чимаевым — действующие бойцы UFC, претендующие на титулы в полусреднем и среднем весах соответственно. Все они регулярно выступают с поддержкой Палестины.

В сентябре Гозали бросил вызов Чимаеву за его высказывания об Израиле, предложив бой на голых кулаках или схватку по грэпплингу. На счету израильтянина 16 побед и 5 поражений в ММА. Его сын — Авив Гозали (6-1 в ММА) — боец Bellator.