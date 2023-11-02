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Сегодня, 14:15

Даниэль Кормье дал прогноз на потенциальный бой Усмана и Уиттакера

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что у экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана (20-4) есть все, чтобы победить экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (24-7).

«Мне нравится этот бой. Это очень громкое событие, и оба парня заслуживают, чтобы участвовать в больших боях. Так что, если они не борются за чемпионство, то должны участвовать в боях на самом высоком уровне. Итак, в поединке с Робертом Уиттакером я ставлю на Камару Усмана», — сказал Кормье в эфире своего шоу на ESPN DC & RC.

Хамзат Чимаев (13-0) победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

Дрикус дю Плесси (20-2) победил Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Даниэль Кормье
Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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