Источник: Махачев в августе проведет поединок с Гэрри, Макгрегор с Холлоуэем — в июле

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев летом проведет бой против ирландца Иэна Гэрри, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

По информации источника, титульный поединок должен пройти 15 августа и возглавить турнир UFC 330.

В ноябре 2025 года Махачев провел дебютный поединок в полусреднем весе и единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену. В том же месяце 28-летний Гэрри провел свой последний бой, где одержал победу над Белалом Мухаммадом.

Также сообщается, что летом состоится возвращение в октагон бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ожидается, что в июле он проведет поединок против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, который пройдет 11 июля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max