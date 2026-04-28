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28 апреля, 08:43

Источник: Махачев в августе проведет поединок с Гэрри, Макгрегор с Холлоуэем — в июле

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев летом проведет бой против ирландца Иэна Гэрри, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

По информации источника, титульный поединок должен пройти 15 августа и возглавить турнир UFC 330.

В ноябре 2025 года Махачев провел дебютный поединок в полусреднем весе и единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену. В том же месяце 28-летний Гэрри провел свой последний бой, где одержал победу над Белалом Мухаммадом.

Иэн Мачадо Гэрри (в&nbsp;2022 году).Иэн Мачадо Гэрри: взял фамилию жены, шел без поражений до Рахмонова, вызвал на бой Махачева

Также сообщается, что летом состоится возвращение в октагон бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ожидается, что в июле он проведет поединок против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, который пройдет 11 июля.

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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