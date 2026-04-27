Шамиль Газиев — Брандо Перичич: когда бой UFC, где смотреть онлайн трансляцию

Шамиль Газиев и Брандо Перичич проведут поединок на турнире UFC Fight Night в Австралии 2 мая

Российский боец, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев и австралиец Брандо Перичич проведут бой в тяжелом весе в главном карде на турнира UFC Fight Night 275. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе RAC Arena в Перте (Австралия) в субботу, 2 мая.

ММА UFC: Газиев — Перичич

Турнир начнется с прелимов в 11.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 14.00 мск. Бой Газиева и Перичича начнется около 14.30 мск.

36-летний Газиев в профессиональной карьере одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. В предыдущем бою Шамиль уступил доминиканцу Вальдо Кортес-Акосте нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар) 22 ноября 2025 года.

31-летний Перичич имеет рекорд в 6 побед и 1 поражений. Предыдущим соперником Брандо был британец Луи Сазерленд, которого австралиец победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night в Лондоне (Англия) 21 марта 2026 года.

Трансляцию турнира UFC Fight Night в Перте в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайта «Матч ТВ» (начало прямого эфира в 14.00 мск).

Результаты боя Газиев — Перичич и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.