Макгрегор планирует летом провести следующий бой в UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил, что его возвращение в октагон состоится уже этим летом.

«Итак, я веду переговоры с руководством UFC насчет своего следующего поединка. Либо я вернусь на турнире UFC в Белом доме, либо на другом ближайшем турнире UFC. Когда-то летом Макгрегор вернется», — цитирует ирландца Bloody Elbow.

37-летний боец последний раз выходил в клетку в июле 2021 года на турнире UFC 264. В поединке с Дастином Порье он проиграл техническим нокаутом в первом же раунде.

Турнир UFC состоится 14 июня на лужайке Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие приурочено к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа.

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