Адесанья рассказал, чем его удивил дю Плесси

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-4) признался, что был удивлен желанием чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (22-2) победить.

«Он бьет сильно, но мне кажется, что его удары ногами не причиняли мне вреда. Но он бьет сильно. Я видел, что он начал уставать, но опять же, черт возьми, какой у него сильный настрой, какой дух! Он упрям.

Как бы то ни было, я пишу историю. Я еще ни разу не проигрывал два боя подряд. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Дю Плесси победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.