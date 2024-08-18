Адесанья пообещал «убить» дю Плесси

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-4) заявил, что он готов весело провести время с чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (22-2), однако добавил, что в случае их реванша он попытается его «убить».

«Когда я прилечу в Южную Африку, я обязательно с ним свяжусь. Я сказал ему: «Мы можем вместе потусоваться, но когда мы вновь будем драться, я убью тебя». Он ответил: «Я тоже собираюсь тебя убить», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Дю Плесси победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.