Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:30

Футболист Самедов — о бое Махачева и Царукяна: «Будет близкий бой, который закончится решением судей»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Махачев — фаворит. Но соперник у него очень топовый и достойный. Это будет тяжелый поединок. Если оценивать в процентах — 55 на 45 в пользу Махачева. Будет близкий бой, который закончится решением судей», — сказал Самедов для «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Дарик Агаларов

Александр Самедов
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Эксперт указал на опасность метапневмовируса для детей и пожилых людей
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В Свердловской области женщина порезала ножом своих детей и покончила с собой
Босс «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за поездку в Россию
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Нурмагомедов ответил Двалишвили, который хочет выставить его слабым на UFC 311: «Он никогда меня не побьет»
Адриано Мартинс: «Махачев хорош. Он стал лучше, набрался опыта»
Essentially Sports: фанаты обсуждают возможный перенос UFC 311 из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Боец Фахретдинов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман — реальный претендент, но Ислам должен забрать победу на опыте»
Хабиб Нурмагомедов: «Ислам идет еще за одним историческим событием»
Двалишвили — о Нурмагодмедове: «Я заставлю его выглядеть слабым»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нурмагомедов ответил Двалишвили, который хочет выставить его слабым на UFC 311: «Он никогда меня не побьет»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости