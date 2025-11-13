Ислам Махачев против Джека Деллы Маддалены: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Российский боец Ислам Махачев проведет бой в полусреднем весе против австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке (США). Начало боя Махачев — Делла Маддалена — ориентировочно в 8.00 по московскому времени.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Статистика и данные Ислама Махачева

Профессиональный рекорд 34-летнего Махачева в ММА — 27-1. В последнем бою, который состоялся 18 января 2025-го на UFC 311, Ислам победил Ренато Мойкано сабмишном (удушение Брабо). Рост — 178 см, размах рук — 179 см.

Статистика и данные Джека Деллы Маддалены

На счету 29-летнего Деллы Маддалены профессиональный рекорд — 17-2. Предыдущий бой австралиец провел 10 мая этого года на UFC 315. Тогда Джек победил Белала Мухаммада единогласным решением судей. Рост — 180 см, размах рук — 185 см.