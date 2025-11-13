Бокс/ММА
Сегодня, 20:55

Сехудо назвал единственный путь к победе Махачева над Делла Маддаленой

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо дал прогноз на титульный бой в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. Поединок пройдет 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Сехудо признался, что изначально ставил на Махачева, но теперь видит серьезные риски:

«Изначально я ставил на Ислама Махачева, но все не так просто, как думал сперва. Есть нечто в этом бою, что меня пугает. Ислам сказал: «Если борьба не сработает, я буду боксировать с Джеком». Но хочешь ли ты действительно драться в стойке с парнем, который отлично работает по корпусу и бьет коленями по центру? Единственный путь к победе для Ислама — через борьбу», — сказал Сехудо в выпуске YouTube-канала Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Генри Сехудо
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
