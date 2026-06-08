Ислам Махачев назвал свой любимый бой в карьере

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал, какой свой поединок он считает любимым за время выступлений в ММА. По словам российского бойца, чаще всего он пересматривает встречу с американцем Дастином Порье.

«Бой, который я продолжаю пересматривать, — это бой с Порье. Мы дрались, как на улице, и мне удалось его финишировать. Мне очень понравился этот бой», — приводит слова Махачева Red Corner MMA.

Поединок между Махачевым и Порье состоялся в июне 2024 года и завершился победой российского спортсмена.

Сейчас серия побед Махачева в UFC насчитывает 16 боев. Всего на его счету 28 побед и 1 поражение.

Последний поединок россиянин провел на турнире UFC 322 в Нью-Йорке против австралийца Джека Деллы Маддалены. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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