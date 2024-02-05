Ислам Махачев назвал сроки своего следующего боя

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) подтвердил, что его следующий поединок состоится летом.

«Мой следующий бой состоится в июне-июле. Я провожу одну тренировку за день, но не тяжелую. Я все еще каждый день тренируюсь, потому что я чемпион. Мне нужно защищать свой титул, я должен быть готов», — сказал Махачев MMA Squad.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.