Илия Топурия: «Я намерен потушить Волкановски свет»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) заявил, что нокаутирует чемпиона дивизиона Александра Волкановски (26-3).

«Я визуализирую, как нокаутирую его в первом раунде, — сказал Топурия UFC Espa?ol. — Скорее всего, бой закончится досрочно, если, конечно, он не бросится в ноги. Я намерен потушить ему свет. Я — новое поколение бойцов. У меня более эволюционные навыки в стойке и борьбе. Я считаю себя более укомплектованным и эффективным нокаутером, чем Волкановски. На его стороне опыт, на моей — молодость. Настало мое время».

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.