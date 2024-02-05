Доминик Рейес рассказал, почему Джон Джонс избегает Тома Аспиналла

34-летний полутяжеловес Доминик Рейес (12-4) уверен, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) понимает, что бой с временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (14-3) несет за собой большой риск.

«Я прекрасно понимаю, кто такой Джон Джонс. Назовите его имя в любой точке мира, и люди его узнают. Драться против Тома [Аспиналла] — это риск. По этой же причине он не дал мне реванш. Это слишком опасно, при этом риск не окупит себя. Том — потрясающий боец, он очень похож на меня, но только он тяжеловес. Это очень опасно. Он двигается чрезвычайно быстро, его борьба и грепплинг на хорошем уровне, у него есть нокаутирующий удар. Какая награда будет у Джонса за победу над ним? Он просто побьет нового чемпиона. Ему лучше сразиться с величайшим тяжеловесом в истории — Стипе Миочичем», — сказал Рейес MiddleEasy.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела Джонса из строя на восемь месяцев.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.