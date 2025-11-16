В «Динамо» Махачкала поздравили Махачева с победой над Маддаленой: «Смотрели и переживали всей командой»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.

«Смотрели и переживали всей командой в прямом эфире за Махачева. Были уверены в его победе. Он достояние не только республики Дагестан, но и всей России. Он первый в истории двойной чемпион UFC из нашей страны. Это большое достижение. Уверены, что он на этом не остановится», — сказал Газизов «СЭ».

На UFC 322 Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.