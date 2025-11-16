Бокс/ММА
Сегодня, 13:13

Малютин о победе Махачева над Маддаленой: «Ислам вошел в историю! Но дальше в полусреднем весе будет тяжело!

Константин Белов
Корреспондент

Российский боец ММА Михаил Малютин поделился с «СЭ» впечатлениями от победы Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.

Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Бой был таким, каким его запланировал Махачев. Он перевел схватку в борьбу, доминировал там и сделал все без ошибок. Для зрителя бой получился не таким зрелищным, но Исламу в первую очередь нужен был результат. Махачев вошел в историю! Но дальше в полусреднем весе будет тяжело, там очень сильная конкуренция. Есть несколько интересных бойцов, например, Шон Брэди. И сам Махачев изъявил желание подраться с ним», — сказал Малютин «СЭ».

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

  • За спорт!

    Лучше с Чимаевым, за третий пояс.

    16.11.2025

  • Apei

    Лучше с Топурией сначала

    16.11.2025

    • Хачанов — о победе Махачева над Маддаленой: «Просто уничтожил»

    В «Динамо» Махачкала поздравили Махачева с победой над Маддаленой: «Смотрели и переживали всей командой»

