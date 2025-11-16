Бокс/ММА
Сегодня, 07:45

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: онлайн-трансляция боя UFC 322

Началась трансляция титульного боя между Исламом Махачевым и Джеком Деллой Маддаленой на UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Титульный бой в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Деллой Маддаленой проходит на турнире UFC 322. Вечер смешанных единоборств принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь на воскресенье, 16 ноября.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. Результаты боя Махачев vs Маддалена и всего турнира также можно изучать в разделе UFC и матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире главное событие UFC 322 показывают платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

34-летний Махачев имеет профессиональный рекорд 27-1, он — бывший чемпион UFC в легком весе и оставил пояс после четвертой успешной защиты. На счету 29-летнего Деллы Маддалены рекорд в ММА — 18-2, он выходит на первую защиту титула.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
