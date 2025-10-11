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UFC Fight Night Оливейра — Гамрот: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 261 состоится в Бразилии в ночь с 11 на 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 261 состоится в ночь с 11 на 12 октября. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Начало — в 23.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 2.00 мск.

Предварительный кард UFC Fight Night 261

  • Луан Ласерда — Саймон Оливейра
  • Джулия Поластри — Каролина Ковалькевич
  • Лукас Роша — Стюарт Николл
  • Беатрис Мескита — Ирина Алексеева
  • Витор Петрино — Томас Петерсен
  • Жафел Фильо — Клейтон Карпентер

  • Главный кард UFC Fight Night 261

  • Лукас Алмейда — Майкл Асвелл
  • Рикардо Рамос — Каан Офли
  • Джоната Диниз — Марио Пинто
  • Висенте Луке — Хоэль Альварес
  • Дейвисон Фигейреду — Монтел Джексон
  • Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот

Где смотреть UFC Fight Night 261

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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