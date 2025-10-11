UFC Fight Night Оливейра — Гамрот: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 261 состоится в Бразилии в ночь с 11 на 12 октября

Турнир UFC Fight Night 261 состоится в ночь с 11 на 12 октября. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Начало — в 23.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 2.00 мск.

Предварительный кард UFC Fight Night 261

Луан Ласерда — Саймон Оливейра

Джулия Поластри — Каролина Ковалькевич

Лукас Роша — Стюарт Николл

Беатрис Мескита — Ирина Алексеева

Витор Петрино — Томас Петерсен

Жафел Фильо — Клейтон Карпентер

Главный кард UFC Fight Night 261

Лукас Алмейда — Майкл Асвелл

Рикардо Рамос — Каан Офли

Джоната Диниз — Марио Пинто

Висенте Луке — Хоэль Альварес

Дейвисон Фигейреду — Монтел Джексон

Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот

Где смотреть UFC Fight Night 261

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).