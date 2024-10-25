Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:50

Алексеева: «Уиттакер очень опасен для Хамзата»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера. 

«Довольно неоднозначный бой. Уиттакер чаще дрался в последнее время, а Хамзат долгое время не выступал. Я видела, что Чимаев находится в хорошем настроении, но бывает так, что тебе плохо, но ты этого все равно никому не показываешь. Этот бой очень ждут. Уиттакер очень опасен для Хамзата, в первую очередь в стойке, хоть он и развит во всех аспектах. 

Но я думаю, что если Хамзат будет действовать в своей манере и не будет давать Роберту бить, то он победит. У Уиттакера очень сильные удары, которые несут серьезную угрозу. Хамзату нужно стараться держаться на дальней дистанции и стягивать его в борьбу, потому что в поединке с Робертом в стойке есть большой риск упасть в нокдаун или нокаут», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru. 

Бой Чимаева и Уиттакера состоится 26 октября и станет соглавным событием турнира UFC 308.

Источник: MMA.Metaratings.ru.
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В России начали вводить в оборот новые купюры номиналом 5 тыс. рублей
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
«Крах Украины — это крах всего коллективного Запада»
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чимаев оказался тяжелее Уиттакера на церемонии взвешивания

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости