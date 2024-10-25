Чимаев и Уиттакер провели напряженную дуэль взглядов перед UFC 308

В Абу-Даби состоялись финальные дуэли взглядов перед турниром UFC 308, который пройдет 26 октября.

Вечер возглавит поединок испанца Илии Топурии и американца Макса Холлоуэя за титул в полулегком весе.

В соглавном бою статус претендента на пояс в среднем весе разыграют Хамзат Чимаев (ОАЭ) и Роберт Уиттакер.

Также в претендентском бою за пояс в полутяжелом весе сойдутся россиянин Магомед Анкалаев и австриец Александар Ракич.

В главном карде выступит российский средневес Шарабутдин Магомедов по прозвищу «Шара Буллет», его соперником станет представитель Армении Армен Петросян.