Чимаев оказался тяжелее Уиттакера на церемонии взвешивания

В Абу-Даби состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 308.

В соглавном поединке турнира россиянин Хамзат Чимаев будет биться против австралийца Роберта Уиттакера. На процедуре Чимаев оказался немного тяжелее соперника — 84,37 против 84,14 кг.

Номерной турнир UFC 308 пройдет в субботу, 26 октября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Турнир начнется с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.00 мск.