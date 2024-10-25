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Сегодня, 09:57

Чимаев оказался тяжелее Уиттакера на церемонии взвешивания

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Абу-Даби состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 308.

В соглавном поединке турнира россиянин Хамзат Чимаев будет биться против австралийца Роберта Уиттакера. На процедуре Чимаев оказался немного тяжелее соперника — 84,37 против 84,14 кг.

Номерной турнир UFC 308 пройдет в субботу, 26 октября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ). Турнир начнется с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.00 мск.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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