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Тактаров верит в победу Буллета в бою против Пэйджа: «Он выходит с желанием, думаю, додавит к концу поединка»

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Шара Буллет.
Фото соцсети

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Шарабутдином Магомедовым и Майклом Пэйджом на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

«Надеюсь, что Шарабутдин победит 37-летнего бывшего чемпиона. В 37 люди уже выходят деньги зарабатывать. Даже если не будет нокаута на первых минутах, думаю, он додавит его к концу боя. Потому что он выходит с желанием. Бой нельзя назвать проходимым, надо будет постараться, человек все-таки был чемпионом и всегда может неожиданно вернутся в себя прежнего. Я бы не настраивался на легкий поединок, но все возможно», — сказал Тактаров «СЭ».

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

Александр Абустин

Олег Тактаров
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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