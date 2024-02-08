Илон Маск посетит предстоящий турнир UFC Fight Night 236

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что самый богатый человек мира Илон Маск будет находиться на турнире UFC Fight Night 236 в качестве зрителя.

«Илон Маск придет на бои в субботу, понимаете, о чем я?» — сказал Уайт на The Pat McAfee Show.

11 февраля в Лас-Вегасе также состоится масштабное спортивное событие Super Bowl LVIII, которое пройдет на стадионе Allegiant Stadium. UFC Apex, где пройдет UFC Fight Night 236, находится в нескольких километров от стадиона.