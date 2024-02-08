Магомедов дал совет Шаре Буллету по поводу борцовских тренировок

Тренер Магомед Магомедов рассказал о совместной работе с бойцом UFC Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым.

«Он — боец тайского бокса. Вырос передо мной в клубе Fighter. Это еще 2010 год. Воспитал его Шамиль Амиров. Он является главным тренером сборной Москвы по тайскому боксу. У нас было два-три ковра, которые делили тайцы и MMAшники. Шарабутдин был в нашей компании. Магомедов не пропускал тренировки. Большой пахарь. Особых пробелов у него в борьбе нет. Он ходит в зал «Агат» нормально борется, и его тяжело переводить. Встает без проблем. Единственное, я бы порекомендовал ему не углубляться в борьбу. Из борца сделать ударника проще, чем из ударника борца. Нужно потратить годы, чтобы углубиться в проходы, уметь подставлять руки и подключать ноги. У Рашида Магомедова настоящей борьбы не было, но он хорошо вставал. Сколько бы его не переводили, он вставал и начинал разбирать соперников», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Магомедов провел против бразильца Бруно Силвы в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Тогда он одержал победу единогласным решением судей. Всего в активе Шары Буллета 12 побед и ни одного поражения в ММА.