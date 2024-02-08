Александр Волкановски дал прогноз на бой Гейджи и Холлоуэя

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) считает, что обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) победит экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7).

«Я с нетерпением жду этого боя, — сказал Волкановски на YouTube-канале Исраэля Адесаньи (24-3). — Всем известен стиль Гейджи, он выкладывается по полной и попытается пробить тебе челюсть. Он более расчетлив, чем Макс.

О подбородке Макса ходят легенды. Поверьте, я уже черт знает сколько времени пытаюсь его пробить. Если кто и может это сделать, так это Гейджи, который выступает в более тяжелой весовой категории. Если бы я выбирал, то поставил бы на Гейджи, но у Макса есть шансы».

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.