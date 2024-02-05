Хабиб Нурмагомедов не намерен выступать в соревнованиях по грепплингу

Менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что спортсмен регулярно получает предложения принять участие в соревнованиях по грепплингу, но отвечает отказом.

«Слышал, что были предложения по футболу, Хабиб сам на связи с клубами. Грепплинг также предлагали ему, но Хабиб не захотел», — приводит слова Магомедова ТАСС.

На счету35-летнего Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. После победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры.