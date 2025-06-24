Чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа проведет защиту титула в поединке против новозеландца Кая Кара-Фрэнса в соглавном событии UFC 317.

ММА UFC: Пантожа — Кара-Франс

Время начала и во сколько бой Пантожи против Кара-Фрэнса

Турнир UFC 317 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 июня. Событие состоится в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 2.00 по московскому времени. Бой Пантожи и Кара-Фрэнса ожидается около 6.30 (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

35-летний Пантожа имеет в профессиональных ММА 29 побед и 5 поражений. 32-летний Кара-Фрэнс на профессиональном уровне одержал 25 побед, потерпел 11 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.

Где смотреть бой Пантожи против Кара-Фрэнса и турнир UFC 317

В прямом эфире трансляцию UFC 317 в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (по подписке). Главные бои и основной кард бесплатно показывает канал и сайт «Матч ТВ», а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

Результат боя Пантожа — Кара-Фрэнс и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC 317 — титульный бой в легком весе между испанским бойцом Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.