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Хорхе Масвидаль: «Я обещаю наказать Нейта Диаса»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) рассказал, почему ему не нравится экс-боец UFC Нейт Диас (21-13).

«Я обещаю наказать Нейта Диаса, — сказал Масвидаль Fight Hub TV. — Фанаты хотят шоу, они хотят крови, и я обещаю это. Я выпускаю фейерверк каждый раз, когда выхожу в октагон.

Нейт Диас — девочка. Он сказал, что если бой будет в Нью-Йорке, Майами или Техасе, то он не будет драться. Он уверен, что является бойцом? Он даже поставил условие, если его имя не будет первым на этом турнире, то он откажется драться. Хотя очевидно, что я победил его в нашем первом противостоянии".

Масвидаль и Диас и подерутся 1 июня по правилам бокса. Бой состоится на арене Kia Forum в Инглвуде, США, и пройдет в формате 10 раундов.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
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