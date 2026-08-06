Масвидаль раскритиковал Гэрри после заявления, что миром должны править женщины

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль раскритиковал ирландца Иэна Гэрри за публичное высказывание о женщинах.

Ранее претендент на пояс UFC в полусреднем весе заявил, что миром должны править женщины.

«Иэн неприятен, и он наживается на этом. Он знает, что его не полюбят. Но если судить по его менталитету, он обращается не к той аудитории. Ему следовало бы общаться с другими людьми. Он говорит, что женщины должны править миром. Нет, женщины должны править твоим миром, а не нашим.

Думаю, он играется с эмоциями, потому что его взгляды не совпадают со взглядами большинства мужчин. Надеюсь, Махачев придушит и усыпит его», — сказал Масвидаль в подкасте Full Send MMA.

Гэрри проведет бой за титул с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым. Поединок пройдет 15 августа в Филадельфии и возглавит турнир UFC 330.