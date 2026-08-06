Царукян считает Махачева величайшим бойцом в истории легкого веса ММА

Представляющий Армению и РФ боец UFC Арман Царукян назвал россиянина Ислама Махачева величайшим бойцом в истории легкого веса.

«Ислам — величайший боец в истории легкого веса. Он добился в этом дивизионе большего, чем Хабиб. Просто у него не было противостояний, которые сделали бы его таким популярным, как это было у Хабиба с Макгрегором. Мне кажется, если бы чемпионом остался Топурия, то его поединок против Ислама стал бы грандиозным событием», — приводит слова Царукяна DAZN.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в ММА. 15 августа он проведет бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.