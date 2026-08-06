Экс-чемпион UFC Адесанья: «Меня впечатлили финты Махачева»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился впечатлением от боя россиянина Ислама Махачева с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Поединок состоялся в ноябре 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Махачев победил Маддалену единогласным решением судей.

«Когда я смотрел бой между Исламом и Джеком, то меня действительно впечатлили финты Махачева. Я часто говорю, что иногда перебарщиваю с ними. Но это хорошо, поскольку мои противники никогда не знают, когда последует атака. Именно это Ислам и сделал в своем последнем бою. Были моменты, когда он делал 12 обманных движений подряд, прежде чем нанести хотя бы один джеб. Это меня действительно поразило», — приводит слова Адесаньи ActuMMA.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в ММА. 15 августа он проведет бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.