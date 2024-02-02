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2 февраля, 16:56

Хизриев заявил, что у него нет никакого соперничества с Рахмоновым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Непобежденный боец UFC Алиасхаб Хизриев (14-0) рассказал о вызове Шавкату Рахмонову, который он бросил в 2019 году.

«У меня с ним нет никакого соперничества. Просто на тот момент я ждал контракт от UFC, а они почему-то долго тянули, хотя я побил таких монстров, как Пальярис и Эномото. Менеджер Ризван Магомедов говорил, что меня должны спокойно подписать. Я сидел и ждал, потом мне говорят, что подписали пацана из М-1 и что он хочет драться на турнире в Москве. Предложили: «Давай газанем. Ты без поражений, он без поражений. Ты чемпион Fight Nights, он чемпион М-1». Сделали все четко и закинули. После этого видел Шавката, мы вместе парились. Подошел к нему и сказал: «Не подумай ничего, это бизнес. Я ждал контракт, а они не реагировали. Если бы ты принял поединок, может быть, он бы состоялся. Не думай, что я горю желанием с тобой драться». У меня много близких братьев из Казахстана, которых я уважаю», — приводит слова Хизриева «РБ Спорт».

4 февраля на турнире UFC Хизриев проведет бой с Махмудом Мурадовым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aliashab-hizriev-o-vy-zove-rahmonovu-u-menya-s-nim-net-nikakogo-sopernichestva/
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