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2 февраля, 15:57

Хизриев считает, что Дю Плесси не победил Стрикленда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Непобежденный боец UFC Алиасхаб Хизриев (14-0) отметил, что экс-чемпион промоушена Шон Стрикленд не проиграл поединок Дрикусу Дю Плесси.

«Стрикленд хорошо защищается и встает из партера, Дю Плесси не мог его удерживать. А так, кроме джеба там ничего не было. Дю Плесси меня удивил — я думал, что победит Стрикленд. Дрикус сделал все, чтобы стать чемпионом, но мне кажется, что он не выиграл бой. Даже Дэйна Уайт сказал, что 3:2 по раундам в пользу Стрикленда. Становиться чемпионом нужно при доминантной победе. Хотя даже после первого боя Махачева и Волкановски у всех начались сомнения, что можно было отдать победу Волкановски. Если хочешь стать чемпионом, то должен быть выше на голову. Сможет ли Дю Плесси защитить свой пояс? Смотря кто будет соперником. Думаю, Адесанью он будет переводить в партер, а Хамзата Чимаева не сможет», — приводит слова Хизриева «РБ Спорт».

4 февраля на турнире UFC Хизриев проведет бой с Махмудом Мурадовым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aliashab-hizriev-dyu-plessi-ne-pobedil-striklenda/
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