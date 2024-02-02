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2 февраля, 17:20

Имавов прокомментировал завоевание титула своим бывшим соперником Стриклендом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Средневес из Франции, выступающий в UFC, Нассурдин Имавов прокомментировал завоевание титула своим бывшим соперником Шоном Стриклендом и не согласился с судейским вердиктом в его бою с Дрикусом Дю Плесси.

«Если честно, даже не знаю, почему судьи так решили. Бой был действительно очень близким, но для меня Стрикленд выиграл. Может быть, высказывания и поведение Стрикленда повлияли на судей. Я говорил друзьям еще до боя с Исраэлем Адесаньей, что он очень неудобный оппонент для многих бойцов высокого уровня. Это мы увидели с Адесаньей. Он хороший кикбоксер, который провел очень много боев, но Стрикленд выиграл у него в ударке, потому что неудобен», — приводит слова Имамова MMA.Metaratings.ru.

21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада) южноафриканец Дрикус дю Плесси (21-2) победил раздельным решением судей американца Шона Стрикленда (28-6) и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. После боя президент UFC Дана Уайт не согласился с вердиктом судей, посчитал, что претендент сделал недостаточно для завоевания пояса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/imavov-eshe-do-boya-s-adesanei-govoril-chto-striklend-neudoben-dlya-mnogikh-330227/
Нассурдин Имавов
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