Имавов рассказал, что Кертис отказался от повторного боя

Средневес из Франции, выступающий в UFC, Нассурдин Имавов прокомментировал признанный несостоявшимся бой с Крисом Кертисом и рассказал об отказе соперника от повторного поединка.

«Этот бой начался хорошо. Я его контролировал и все шло в мою сторону. Я был разочарован, потому что не мог показать весь свой потенциал. Я начал очень спокойно, не выкладывался. Был план оставаться спокойным первые два раунда, не уставать, а в конце второго и третьего раунда отдавать все и постараться закончить бой. Так как до этого дело не дошло, был разочарован, что не смог показать все, что мы наработали в зале. Конечно, мы хотели подраться с ним еще раз во Франции на турнире в сентябре, но он не захотел лететь во Францию. После этого мы оставили эту идею и начали искать другого оппонента», — приводит слова Имавова MMA.Metaratings.ru.

В июне 2023 года Нассурдин Имавов провел бой с американцем Крисом Кертисом на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). Поединок был признан несостоявшимся после столкновения соперников головами во втором раунде, из-за которого Кертис не смог продолжить бой. В активе Имавова в UFC четыре победы и два поражения. Он занимает 11-ю строчку рейтинга средневесов.