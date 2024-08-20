Хилл: «Анкалаев, ты для меня легкая работенка»

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-2) ответил находящемуся на втором месте в рейтинге Магомеду Анкалаеву (18-1), который назвал Хилла «плаксой».

Ранее американец раскритиковал решение UFC организовать бой между чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой и Халилом Раунтри (13-5).

«Ты говоришь, что я плачу, потому что я говорил об очевидном факте, который затрагивает всех в нашей весовой категории. Я понимаю, что ты пытаешься сделать. Ты видишь, что вся фанатская база настроена против меня, они хотят облить меня дерьмом, ты думаешь, что сможешь набрать крутые очки, вскочив на эту повозку и обозвав меня. Прекрати это, брат.

Если ты хочешь драться со мной — я бывший чемпион. Если я решу дать тебе шанс, мы сделаем это на моих условиях. Если у меня зазвонит телефон, и им понадобится кто-то, кто выйдет на бой с тобой, ты будешь для меня легкой работенкой», — сказал Хилл на своем YouTube-канале.

Перейра и Раунтри проведут бой 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.

Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.