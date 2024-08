Аспиналл: «Я отправлю Джона Джонса на пенсию, даже не сражаясь с ним»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) уверен, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) не согласится выйти с ним на поединок.

«Мы знаем, что сейчас Джонс немного полноват. Он сидел у экрана с пальцами в Cheetos и Doritos, с айфоном в руке, и ждал, когда я буду нокаутирован, чтобы начать писать об этом в «Твиттере».

Откровенно говоря, с тех пор, как я выиграл тот бой, он затих. Ведь он ни за что на свете не будет драться со мной. Я отправлю Джона Джонса на пенсию, даже не сражаясь с ним», — сказал Аспиналл на Believe You Me.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны провести бой 16 ноября на UFC 309 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.