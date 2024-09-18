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Сегодня, 06:07

Чимаев: «Я не хочу свое российское гражданство менять на какое-то другое. Россия — это полземли»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что у него нет гражданства Объединенных Арабских Эмиратов и Швеции, а только российское.

«Нет, у меня нет гражданства Эмиратов. У меня есть вид на жительство на 10 лет. Я не хочу свое российское гражданство менять на какое-то другое. У меня есть российское гражданство. Я бы мог в Швеции остаться, получить шведское гражданство, у моей семьи есть шведское гражданство, но мне хватает российского. Я с российским гражданством везде попадаю, в Европу, в Америке был, в Англии был, ничего не мешает. Россия — это полземли. И я люблю Кавказ. Я буду жить на Кавказе, и после спорта приеду обратно и буду жить на Кавказе. Кавказ — мой дом», — сказал Чимаев на HUSTLE VLOG.

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: HUSTLE VLOG
Хамзат Чимаев
UFC
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