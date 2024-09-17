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Холлоуэй: «Топурии не хватает бойцовского интеллекта»

Давид Хачатрян
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Обладатель титула BMF Макс Холлоуэй (26-7) заявил о готовности «зарубиться» с чемпионом в полулегком весе Илией Топурией (15-0) в последние 10 секунд боя, как он это сделал в бою с Джастином Гейджи (25-5).

«Его атлетизм, мощь и сила налицо, но, возможно, ему немного не хватает бойцовского интеллекта, — сказал Холлоуэй в интервью ESPN. — Если он это сделает [предложит зарубиться], как я смогу от этого отказаться? Это будет весело... Я еще ни разу не видел, чтобы он кому-то это предлагал».

Топурия и Холлоуэй подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Джастин Гейджи
Илия Топурия
Макс Холлоуэй
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