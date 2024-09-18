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Чимаев: «Сейчас все бойцы остерегаются Махачева. Раньше у бойцов от Хабиба мандраж был»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (12-0) ожидает от боя между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) и первым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (22-3) зрелищного поединка.

«Есть ли шанс у Армана в бою с Махачевым? Конечно, у всех есть шанс. В том числе и я могу проиграть, а могу выиграть. Сейчас все бойцы остерегаются Ислама. Помните, как Хабиб шел? У них при упоминании его имени чуть мандраж был. Сейчас с Исламом такая же ситуация. Он номер один в pound for pound не просто так. Арман хочет забрать свое, он заряженный парень. Думаю, будет очень хороший, зрелищный бой», — сказал Чимаев на HUSTLE VLOG.

Роберт Уиттакер (26-7) и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: HUSTLE VLOG
Арман Царукян
Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
UFC
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