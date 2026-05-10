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10 мая, 11:24

Менеджер Волкова заявил, что россиянин заслужил титульный бой UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент

Менеджер российского бойца UFC Александра Волкова Иван Банников заявил, что спортсмен заслужил поединок за чемпионский титул в тяжелом весе.

10 мая Волков победил доминиканца Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на&nbsp;турнире UFC 328.Волков вышел с флагом под «Катюшу» и победил. После боя он напомнил американским зрителям о Дне Победы

«Это зависит от боя Алекса Перейры и Сириля Гана. Бой за титул? Конечно, Саша давно заслужил титульник. Еще два боя назад», — заявил Банников ТАСС.

Чемпионом UFC в тяжелом весе является британец Том Аспиналл.

На счету 37-летнего Волкова 40 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах.

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Источник: ТАСС
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Александр Волков (единоборства)
Валдо Кортес-Акоста
UFC
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