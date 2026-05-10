Менеджер Волкова заявил, что россиянин заслужил титульный бой UFC

Менеджер российского бойца UFC Александра Волкова Иван Банников заявил, что спортсмен заслужил поединок за чемпионский титул в тяжелом весе.

10 мая Волков победил доминиканца Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Это зависит от боя Алекса Перейры и Сириля Гана. Бой за титул? Конечно, Саша давно заслужил титульник. Еще два боя назад», — заявил Банников ТАСС.

Чемпионом UFC в тяжелом весе является британец Том Аспиналл.

На счету 37-летнего Волкова 40 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах.

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