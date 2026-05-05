Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: статистика бойцов перед UFC 328

Хамзат Чимаев из ОАЭ и Шон Стрикленд из США встретятся в главном поединке турнира UFC 328 в воскресенье, 10 мая. Бой пройдет на аране «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США) и начнется около 6.00 по московскому времени.

Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе, на его счету 15 побед в 15 поединках в смешанных единоборствах на профессиональном уровне.

Стрикленд провел 37 поединков в профессиональных ММА, одержав 30 побед и потерпев семь поражений.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире бой Чимаев — Стрикленд покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).