Алекс Перейра: «Все знают, что я буду болеть за Стрикленда в бою с Чимаевым»

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжелом весе Алекс Перейра поделился мнением о главном поединке турнира UFC 328 между Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым. Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона в среднем весе.

«До нашего со Стриклендом боя я смотрел на него иначе. Но как только Шон вышел в октагон, по лицу было видно — это был другой парень. Он воин», — сказал Перейра в интервью пресс-службе UFC.

Также от отметил, что будет болеть за Стрикленда в бою с Чимаевым.

«Все знают, что я буду болеть за Шона. Ему нужно сохранять спокойствие, продолжать двигаться вперед, быть внимательным, остерегаться тейкдаунов, а также использовать свой джеб и фронт-кик», — сказал Перейра.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь на воскресенье, 10 мая, на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США).

ММА UFC: Чимаев — Стрикленд

Подписывайся на канал «СЭ» в Max