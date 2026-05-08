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8 мая, 18:12

Волков, Копылов и Сусуркаев успешно взвесились перед турниром UFC 328

Руслан Минаев

Российские бойцы UFC Александр Волков, Роман Копылов и Байсангур Сусуркаев успешно прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 328, который пройдет в Ньюарке (штат Шью-Джерси, США).

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.

Результаты взвешивания участников главного карда и российских бойцов:

Хамзат Чимаев (83,91 кг) — Шон Стрикленд (83,91 кг)

Джошуа Ван (56,7 кг) — Тацуро Тайра (56,7 кг)

Александр Волков (116,57 кг) — Валдо Кортес-Акоста (119,74 кг)

Шон Брэди (77,1 кг) — Хоакин Бакли (77,1 кг)

Кинг Грин (70,3 кг) — Джереми Стивенс* (72,5 кг)

Роман Копылов (83,91 кг) — Марко Тулио (84,36 кг)

Байсангур Сусуркаев (84,36 кг) — Джорден Сантос (84,36 кг)

*Стивенс из-за перевеса на 1,8 кг будет оштрафован на 30 процентов гонорара в пользу соперника.

Хамзат Чимаев и&nbsp;Шон Стрикленд во&nbsp;время дуэли взглядов.«Буду твоим папочкой». Чимаев не сдержался и ударил Стрикленда во время дуэли взглядов

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Александр Волков (единоборства)
Байсангур Сусуркаев
Роман Копылов
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