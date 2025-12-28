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Хабиб опубликовал фото с Джоковичем и Махачевым: «С лучшими спортсменами мира»

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Исламом Махачевым с премии Globe Sports Award.

Церемония прошла 28 декабря Дубае.

«С лучшими спортсменами мира», — подписал пост спортсмен.

На премии 38-летний Джокович получил лучшему спортсмену 2025 года. Он стал первым в истории обладателем данного приза.

Нурмагомедов на церемонии вручил приз полузащитнику «Монако» Поль Погба, который выиграл в номинации «Возвращение года».

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Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Новак Джокович
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