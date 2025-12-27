Источник: UFC пригрозил увольнением Евлоеву в случае отказа от боя с Мерфи

Российский боец Мовсар Евлоев может лишиться контракта с UFC в случае его окончательного отказа от проведения поединка с британцем Лероном Мерфи в намеченную организацией дату, сообщает комментатор Давид Багдасарян.

Поединок запланирован на 21 марта 2026 года в Лондоне. Эту дату предложил Мерфи, и UFC поддержал его решение. Евлоев же хотел подраться 31 января на UFC 325, чтобы не проводить тренировочный лагерь в Рамадан.

«Мовсару не оставили выбора, и бой на эту дату с Мерфи не был предметом обсуждений. Как мне только что рассказали, после переговоров с UFC Али Абдель-Азиз сообщил Евлоеву, что в случае отказа от поединка в Лондоне с Лероном, Мовсара могут уволить из организации», — написал Багдасарян в Telegram-канале.

На счету 31-летнего Евлоева 19 побед в 19 поединках в ММА. У 34-летнего Мерфи 17 побед и 1 ничья.