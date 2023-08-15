Сергей Павлович: «С нетерпением жду достойного соперника!»

Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Сергей Павлович (18-1) опубликовал в соцсетях видео легкой тренировки на берегу океана, добавив, что ждет анонса его следующего поединка.

«Пошумим, друзья! С нетерпением жду достойного соперника! А какие у вас ожидания?» — написал Павлович в соцсетях.